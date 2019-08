【KTSF 郭柟報導】

由8月20號開始,舊金山國際機場將會成為全國第一個機場禁止出售樽裝水。

禁售樽裝水的範圍包括機場內的所有餐廳、咖啡店、自動售賣機等,旅客需要自備水壺,不過樽裝有味的飲品可以例外。

自從2014年舊金山市府通過了在市府物業禁售樽裝水之後,舊金山國機場都要實施。

禁售樽裝水的目的是想實現在2021年之前達到零碳排放。

現時機場內商店每年大約出售400萬支樽裝水。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。