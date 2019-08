紐森布里德宣布撥款10億升級911緊急報案系統（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森與舊金山市長布里德週五公布高達近十億美元的緊急應變計畫詳情,為911緊急報案系統升級。

這項緊急應變計畫的重點,主要是針對911報案接線系統,紐森和布里德週五走訪舊金山緊急管理局的911接線中心,表示當前使用的類比(analog)科技已經落伍了,將全面升級到數位科技。

布里德說:”不管是山林大火或熱浪提示,我們都希望做好準備,要即時做出反應,我們已準備好要前進投資。”

加州緊急應變管理局將陸續對全加州440個911接線中心升級,引入全新的RapidDeploy系統,這是以雲端為基礎的科技,可以對於緊急情況或天然災害更精確掌握位置,讓救援人員能更快掌握報案人在哪裡。

紐森週五表示,升級系統的經費將來自手機通訊公司收費。

紐森說:”這筆費用可救命,影響深遠,讓加州更加靈活並且有能力,符合納稅人的期待,當緊急情況時能有人接聽電話。”

另外,為了應對山火季節,紐森週五也宣布將新招聘近400名消防員,提高救援人力。

