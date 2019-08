【KTSF 黃恩光報導】

一名懷疑有精神問題的男人,在舊金山灣景區向一輛汽車扔磚頭,磚頭打破車窗擊中一名4歲亞裔男童的頭部。

警方表示,上星期五晚上9點左右,29歲的女事主開車載著她4歲的兒子在Gilman Avenue夾Hawes街一個停車標誌前停車時,疑犯無緣無故向汽車後座的車窗扔磚頭,擊中坐在後座4歲男童的頭。

女事主開車送兒子到醫院接受治療,男童沒有生命危險,警方後來拘捕了30歲舊金山居民Francisco Soto。

警方初步證實疑犯有精神問題,他面對使用致命武器、嚴重傷人以及危害兒童等罪名。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。