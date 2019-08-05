俄州夜店區發生槍擊案9死 槍手被警方擊斃

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繼週六德克薩斯州造成20死的大型槍擊案後，不足24小時，在東岸俄亥俄州的Dayton市市中心週日凌晨又再發生死傷慘重的槍擊案，24歲的槍手持攻擊性步槍掃射，造成9人死亡，27人受傷，槍手被警方擊斃。

閉路電視片段拍攝到槍擊案發生的一刻，見到市民慌忙走避，亦有人中槍受傷，需要由其他人協助，亦有片段拍到槍中被槍擊的一刻。

槍擊案在東岸時間凌晨近一時發生，警方證實，24歲的白人槍手Connor Stephen Betts手持攻襲型步槍，來到Dayton市中心的Oregon區一個酒吧林立，以夜生活著名的社區。

警方指，槍手去到一間名叫Ned Peppers的酒吧，就開始亂槍掃射，有9人中槍死亡，據報槍手的妹妹、22歲的Megan Betts亦是死者之一，另外有26人受傷。

消息指，酒吧內有英勇市民上前捉著槍手的步槍，防止他再開槍，就在這個時候，在附近巡邏的警員聽到槍聲，在約30秒後趕到現場，將槍手擊斃。

警方指，槍手所用的是點223高容量的槍枝，他當時帶了面罩及護耳罩，身穿避彈衣，身上亦備有額外約100發子彈。

Betts過往沒有刑事犯罪背景，只有交通違例的紀錄，包括超速駕駛，沒有讓行人及汽車優先通行的紀錄等。

當局搜查Betts位於Bellbrook的寓所，槍手的行兇動機仍然不明。

有Betts的朋友表示，Betts是一個安靜的人，比較內向，但會與朋友談及音樂及流行文化等話題，亦有人指，Betts是一個友善的人。

特朗普總統慰問事件的死傷者，聯邦政府會全力提供協助，他表示，美國容不下任何的種族歧視，這種事件過去一年不斷發生，是時候要停止這些行為。

他又形容槍手是有嚴重的精神問題，並未提及槍管議題，特朗普感謝執法人員迅速行動，將死傷人數減到最低。

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