俄州夜店區發生槍擊案9死 槍手被警方擊斃

繼週六德克薩斯州造成20死的大型槍擊案後,不足24小時,在東岸俄亥俄州的Dayton市市中心週日凌晨又再發生死傷慘重的槍擊案,24歲的槍手持攻擊性步槍掃射,造成9人死亡,27人受傷,槍手被警方擊斃。

閉路電視片段拍攝到槍擊案發生的一刻,見到市民慌忙走避,亦有人中槍受傷,需要由其他人協助,亦有片段拍到槍中被槍擊的一刻。

槍擊案在東岸時間凌晨近一時發生,警方證實,24歲的白人槍手Connor Stephen Betts手持攻襲型步槍,來到Dayton市中心的Oregon區一個酒吧林立,以夜生活著名的社區。

警方指,槍手去到一間名叫Ned Peppers的酒吧,就開始亂槍掃射,有9人中槍死亡,據報槍手的妹妹、22歲的Megan Betts亦是死者之一,另外有26人受傷。

消息指,酒吧內有英勇市民上前捉著槍手的步槍,防止他再開槍,就在這個時候,在附近巡邏的警員聽到槍聲,在約30秒後趕到現場,將槍手擊斃。

警方指,槍手所用的是點223高容量的槍枝,他當時帶了面罩及護耳罩,身穿避彈衣,身上亦備有額外約100發子彈。

Betts過往沒有刑事犯罪背景,只有交通違例的紀錄,包括超速駕駛,沒有讓行人及汽車優先通行的紀錄等。

當局搜查Betts位於Bellbrook的寓所,槍手的行兇動機仍然不明。

有Betts的朋友表示,Betts是一個安靜的人,比較內向,但會與朋友談及音樂及流行文化等話題,亦有人指,Betts是一個友善的人。

特朗普總統慰問事件的死傷者,聯邦政府會全力提供協助,他表示,美國容不下任何的種族歧視,這種事件過去一年不斷發生,是時候要停止這些行為。

他又形容槍手是有嚴重的精神問題,並未提及槍管議題,特朗普感謝執法人員迅速行動,將死傷人數減到最低。

