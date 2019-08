奧克蘭無家可歸者問題嚴重 市內一公園衛生惡化（視頻）

【KTSF 吳宇斌報道】

有媒體分析最新無家可歸者數據得出估算,今年東灣奧克蘭(屋崙)的無家可歸者人口佔居民人口比例上升至全加州最高,無家可歸者增多也造成了市內一個公園的衛生問題。

《舊金山紀事報》分析早前加州各地無家可歸者數據,估計奧克蘭每10萬居民,就有742名露宿街頭的無家可歸者,這個數字是南加州聖地牙哥的四倍,也比舊金山高出接近三成。

而全部無家可歸者計算,奧克蘭每10萬居民中,就有940名無家可歸者,為全加州最多,雖然洛杉磯無家可歸者人口最多,但是按比率算,每10萬有898名無家可歸者,仍然比奧克蘭低。

奧克蘭目前每年在15個無家可歸者庇護中心,合共提供457個床位,當局計劃在年底前增加多700幾個床位,並且會設立更多社區、無家可歸者庇護小屋、RV休旅車安全停車場。

可負擔房屋方面,目前奧克蘭有1,400個永久可負擔房屋單位在建,或已經通過審批,但有團體指當局的解決辦法仍然是治標不治本,沒有給予足夠時間讓無家可歸者自力更生。

而住在奧克蘭海旁的Union Point公園,無家可歸者人數增加造成環境問題,也有居民抱怨。

雖然有住在公園超過5年的無家可歸者積極和市府合作維持公園整潔,但由於去年7月市府取締了在Home Depot附近停車場作為RV休旅車停泊點,令很多住RV無家可歸者搬到Union Point公園,最近當中部分人採取了法律行動,指控市府的清理行動違憲,並獲得了法庭頒出針對市府的臨時禁制令,令市府清理工作無法進行,造成公園垃圾堆滿。

有環保人士就向市府發公開信,指公園內還有破壞財物、塗鴉、使用毒品和縱火等問題,也有公園內其他無家可歸者反對禁制令,市府官員對此也感到無奈。

奧克蘭市府官員Joe DeVires說:”在這宗聯邦訴訟獲得解決前,我們什麼都做不了,這樣真的很沮喪,因為這個是一個正在惡化的問題。”

