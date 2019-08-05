奧克蘭無家可歸者問題嚴重 市內一公園衛生惡化（視頻）

【KTSF 吳宇斌報道】

有媒體分析最新無家可歸者數據得出估算，今年東灣奧克蘭（屋崙）的無家可歸者人口佔居民人口比例上升至全加州最高，無家可歸者增多也造成了市內一個公園的衛生問題。

《舊金山紀事報》分析早前加州各地無家可歸者數據，估計奧克蘭每10萬居民，就有742名露宿街頭的無家可歸者，這個數字是南加州聖地牙哥的四倍，也比舊金山高出接近三成。

而全部無家可歸者計算，奧克蘭每10萬居民中，就有940名無家可歸者，為全加州最多，雖然洛杉磯無家可歸者人口最多，但是按比率算，每10萬有898名無家可歸者，仍然比奧克蘭低。

奧克蘭目前每年在15個無家可歸者庇護中心，合共提供457個床位，當局計劃在年底前增加多700幾個床位，並且會設立更多社區、無家可歸者庇護小屋、RV休旅車安全停車場。

可負擔房屋方面，目前奧克蘭有1,400個永久可負擔房屋單位在建，或已經通過審批，但有團體指當局的解決辦法仍然是治標不治本，沒有給予足夠時間讓無家可歸者自力更生。

而住在奧克蘭海旁的Union Point公園，無家可歸者人數增加造成環境問題，也有居民抱怨。

雖然有住在公園超過5年的無家可歸者積極和市府合作維持公園整潔，但由於去年7月市府取締了在Home Depot附近停車場作為RV休旅車停泊點，令很多住RV無家可歸者搬到Union Point公園，最近當中部分人採取了法律行動，指控市府的清理行動違憲，並獲得了法庭頒出針對市府的臨時禁制令，令市府清理工作無法進行，造成公園垃圾堆滿。

有環保人士就向市府發公開信，指公園內還有破壞財物、塗鴉、使用毒品和縱火等問題，也有公園內其他無家可歸者反對禁制令，市府官員對此也感到無奈。

奧克蘭市府官員Joe DeVires說：”在這宗聯邦訴訟獲得解決前，我們什麼都做不了，這樣真的很沮喪，因為這個是一個正在惡化的問題。”

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