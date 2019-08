【i-CABLE】

北韓再發射不明飛行物。

南韓聯合參謀本部表示,北韓當地時間週二早上從西部的黃海南道,向東部海域兩次發射不明飛行物。

今次是平壤政府自上月25日以來第四次發射飛行器。南韓軍方表示,正在密切關注相關動向,保持高度戒備。

《朝中社》報道,北韓官方抗議美韓近日舉行聯合軍演,表明北韓將會另覓新路。

