德克薩斯州槍擊案的死者包括一個媽媽,相信她為保護兩個月大兒子中槍身亡,她丈夫亦同樣遇害。

在埃爾帕索市的醫院外,有受害者家屬互相擁抱安慰,她想起遇害的姐姐時,情緒激動。

她的姐姐、25歲的安昌多(Jordan Anchondo)週六帶著兩個月大的兒子,到發生槍擊案的超級市場購物,中槍送院不治,救護人員要於她懷中取走嬰兒,相信事發時她緊抱孩子,以血肉之軀擋子彈,嬰兒就有兩指手指骨折。

死者同行的丈夫Andre Anchondo亦同樣遭到不測,他們另外還有兩名分別兩歲及5歲的子女。

美國在不足一天內發生兩宗嚴重槍擊案,當地槍械和種族議題再受關注。

