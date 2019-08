香港週一罷工示威港鐵服務受阻 市民衝突四起（視頻）

【i-CABLE】

香港週一早上有人發起罷工,上班繁忙時間,有人展開不合作運動,近乎全部港鐵綫服務受阻多個小時,事件亦引發市民之間衝突。

早上7時許開始,超過十個港鐵車站同時出現這個畫面,油塘站有人不滿戴口罩人阻礙車門關上,有人不滿上班受阻,用滅火筒噴向數名戴口罩的人。

荔景站內有多卡列車被人阻擋車門,有人跌了在車廂門邊,車門關不上,警員到場將他扶起,有戴口罩的人拉動列車上多個緊急掣,有人就在月台展示標語。上班受阻可以怎樣?原先打算上班才吃早餐,現在先吃。

大圍站有人爭執期間,一度跌在月台空隙,一名女子不適暈倒,月台上有人爭執,大堂內一樣有。

炮台山站有廣播,呼籲乘客要離開車站,期間又有爭執,車門被示威者擋著,列車早於20分鐘前已經宣布要清車,所有乘客都要下車,看到有救護員正趕來,有孕婦不適。

鑽石山站一班列車上,初則口角,繼而動武,有人不滿被其他乘客拍攝,期間有港鐵職員離遠觀察。往黃埔的列車上,停在鑽石山已超過一小時,現場看到的都不是要坐車的乘客,都是參與不合作運動的示威者。

轉過來紅磡站,有人出手推一名老婦,職員到場協助。元朗西鐵站內亦有市民互相指罵,要警員調停,多條路線受阻,港鐵安排接駁巴士接載乘客。

