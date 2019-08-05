香港週一罷工示威港鐵服務受阻 市民衝突四起（視頻）

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香港週一早上有人發起罷工，上班繁忙時間，有人展開不合作運動，近乎全部港鐵綫服務受阻多個小時，事件亦引發市民之間衝突。

早上7時許開始，超過十個港鐵車站同時出現這個畫面，油塘站有人不滿戴口罩人阻礙車門關上，有人不滿上班受阻，用滅火筒噴向數名戴口罩的人。

荔景站內有多卡列車被人阻擋車門，有人跌了在車廂門邊，車門關不上，警員到場將他扶起，有戴口罩的人拉動列車上多個緊急掣，有人就在月台展示標語。上班受阻可以怎樣？原先打算上班才吃早餐，現在先吃。

大圍站有人爭執期間，一度跌在月台空隙，一名女子不適暈倒，月台上有人爭執，大堂內一樣有。

炮台山站有廣播，呼籲乘客要離開車站，期間又有爭執，車門被示威者擋著，列車早於20分鐘前已經宣布要清車，所有乘客都要下車，看到有救護員正趕來，有孕婦不適。

鑽石山站一班列車上，初則口角，繼而動武，有人不滿被其他乘客拍攝，期間有港鐵職員離遠觀察。往黃埔的列車上，停在鑽石山已超過一小時，現場看到的都不是要坐車的乘客，都是參與不合作運動的示威者。

轉過來紅磡站，有人出手推一名老婦，職員到場協助。元朗西鐵站內亦有市民互相指罵，要警員調停，多條路線受阻，港鐵安排接駁巴士接載乘客。

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