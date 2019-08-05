香港有示威者多區警署外聚集 警放催淚彈驅散（視頻）

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香港示威者週一晚到多區警署外圍聚集，有人向警署丟雜物，警方多次施放催淚彈驅散，深水埗警署有學生記者頭部受傷，而在旺角警署的清場行動中，警方出動裝甲車，是反修例示威以來第一次。

黃大仙警署晚上，示威者拆毀紀律部隊宿舍其中一道大閘，速龍小隊晚上8時衝出，制服了一個人，防暴警察轉出龍翔道，發射催淚彈，一邊發射，一邊推進，示威者在相隔數十米外不斷以射燈照向警察。

天水圍警署外，由晚上7時開始，只要示威者一有行動，警方就會在警署內施放催淚彈，有一些落在警署外的草叢著火，有示威者指拾到超過50粒催淚彈殼。

在深水埗警署外的荔枝角道，大批示威者聚集，警署上的平台有防暴警察持槍戒備，到9時許，警員施放多枚催淚彈，但當時路上已無示威者，其後警員由警署衝出，再施放催淚彈，設防線推進，轉入內街，在地上制服數個人，有學生記者受傷，由擔架送院，另一名記者被制服在地，帶進警署，警方退回警署，記者在大約15分鐘後獲釋，指警方與他有推撞，但無被檢控，他頭上有傷痕。

到10時半速龍小隊到場，舉黑旗警告後，再次施放催淚彈，但示威者已離去，只剩下住在附近的街坊，11時多警方一度舉橙旗，警告會開槍，警方在一時多再次施放催淚彈，拘捕多人，地上留有海綿彈殼。

警方指要重開長沙灣道，示威者無理會，繼續設水馬作路障，近兩時，警方開始推進，追上一名男子，將他按在地上，鎖上手扣，被制服後，見到他頸部有傷痕，男子其後被帶上警車。

而在屯門警署門外，晚上近10時一度著火，消防到場撲滅，報案室門口被鐵馬堵塞，警署窗戶亦爛了，防暴警察在晚上10時多舉起黑旗，隨後發射催淚彈，示威者立即四散。

到晚上近12時，警方至少5次施放催淚彈，現場煙霧彌漫，示威者用消防喉弄熄，警方防線一度後退，之後在另一面天橋推進，示威者散去。

旺角警署外，晚上11時半，警方曾在彌敦道施放催淚彈，防線一度推到旺角中心外，示威者又焚燒雜物。

到凌晨1時多，旺角警署外有防暴警察推進，在無警告下，在警署向外施放催淚彈，有示威者把催淚彈擲回警方防線，警方在彌敦道和太子道西交界佈防，一度出示橙旗警告會開槍，有便衣警員驅散防線後圍觀的市民。

到兩時半，兩輛裝甲車駛到旺角警署外，當警方防線推進時一直尾隨，沿彌敦道推至 亞皆老街交界附近，到凌晨約3時，完成清場。

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