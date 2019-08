香港有示威者多區警署外聚集 警放催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

香港示威者週一晚到多區警署外圍聚集,有人向警署丟雜物,警方多次施放催淚彈驅散,深水埗警署有學生記者頭部受傷,而在旺角警署的清場行動中,警方出動裝甲車,是反修例示威以來第一次。

黃大仙警署晚上,示威者拆毀紀律部隊宿舍其中一道大閘,速龍小隊晚上8時衝出,制服了一個人,防暴警察轉出龍翔道,發射催淚彈,一邊發射,一邊推進,示威者在相隔數十米外不斷以射燈照向警察。

天水圍警署外,由晚上7時開始,只要示威者一有行動,警方就會在警署內施放催淚彈,有一些落在警署外的草叢著火,有示威者指拾到超過50粒催淚彈殼。

在深水埗警署外的荔枝角道,大批示威者聚集,警署上的平台有防暴警察持槍戒備,到9時許,警員施放多枚催淚彈,但當時路上已無示威者,其後警員由警署衝出,再施放催淚彈,設防線推進,轉入內街,在地上制服數個人,有學生記者受傷,由擔架送院,另一名記者被制服在地,帶進警署,警方退回警署,記者在大約15分鐘後獲釋,指警方與他有推撞,但無被檢控,他頭上有傷痕。

到10時半速龍小隊到場,舉黑旗警告後,再次施放催淚彈,但示威者已離去,只剩下住在附近的街坊,11時多警方一度舉橙旗,警告會開槍,警方在一時多再次施放催淚彈,拘捕多人,地上留有海綿彈殼。

警方指要重開長沙灣道,示威者無理會,繼續設水馬作路障,近兩時,警方開始推進,追上一名男子,將他按在地上,鎖上手扣,被制服後,見到他頸部有傷痕,男子其後被帶上警車。

而在屯門警署門外,晚上近10時一度著火,消防到場撲滅,報案室門口被鐵馬堵塞,警署窗戶亦爛了,防暴警察在晚上10時多舉起黑旗,隨後發射催淚彈,示威者立即四散。

到晚上近12時,警方至少5次施放催淚彈,現場煙霧彌漫,示威者用消防喉弄熄,警方防線一度後退,之後在另一面天橋推進,示威者散去。

旺角警署外,晚上11時半,警方曾在彌敦道施放催淚彈,防線一度推到旺角中心外,示威者又焚燒雜物。

到凌晨1時多,旺角警署外有防暴警察推進,在無警告下,在警署向外施放催淚彈,有示威者把催淚彈擲回警方防線,警方在彌敦道和太子道西交界佈防,一度出示橙旗警告會開槍,有便衣警員驅散防線後圍觀的市民。

到兩時半,兩輛裝甲車駛到旺角警署外,當警方防線推進時一直尾隨,沿彌敦道推至 亞皆老街交界附近,到凌晨約3時,完成清場。

