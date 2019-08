【i-CABLE】

港九新界共有七區週一下午舉行罷工大會,在沙田、由於人太多,要坐到入新城市廣場。

沙田的集會原本在大會堂外百步梯舉行,開始不久已經坐滿人,有500、600人,要坐進新城市廣場內,參加者中有設計公司東主容許員工罷工一天,亦有家長帶小朋友來集會。

在金鐘,過千人在添馬公園集會坐滿草地,大部分人都穿黑衣,撐著雨傘,集會申請人香港眾志的周庭宣讀七區聯合聲明,指政府如果不回應市民五大訴求,不合作運動將會升級。

在黃大仙,響應罷工集會的人站滿室外廣場,沿著行人路,一路坐到入黃大仙中心的商場內,這一處早數晚發生過嚴重警民衝突,警方在區內施放過催淚煙,居民以不銹鋼碟抵抗,有街坊覺得黃大仙人當晚很團結。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。