香港有示威者週一多次堵路,期間有司機跟示威者衝突。

屯門公路晚上有電單車司機懷疑駛向示威者,失控倒地翻側,司機跟示威者爭吵,一度被示威者圍毆,亦有示威者用身體保護事主,並為他包紥。

現場消息指,司機倒地起身後曾拿著鐵通向人群揮舞,引發衝突,消防員到埸,司機被送上救護車離開。

早上在元朗青山公路亦有司機與堵路市民爆發衝突,現場的人聲稱,這位司機在示威者設置的路障前撞到人,在場人士圍著司機和該車,爭執一輪後司機返回車上,突然再高速衝過路障,有人跌倒。

