【i-CABLE】

香港警方指由6月9日至今共拘捕420人,發放1,000枚催淚彈,指示威者的行動變本加厲,在民居使用催淚彈是逼不得已。

由6月9日至今,近兩個月連場衝突,警方指共使用約160發橡膠子彈、150發海綿彈、1,000發催淚彈,拘捕420人,14至76歲,涉嫌非法集結、襲警、暴動等,有139名警員受傷,兩人仍在留醫。

新一輪衝突越來越接近民居,警方繼續用到催淚彈,同時被質疑為何射向人群。星期一凌晨在觀塘警署,有警員無警告下在高處開槍,警方解釋是電光火石下的決定,並留意到網上一些言論令人擔憂。

至於7月21日西鐵元朗站襲擊事件,調查進度如何?警方指目前拘捕23人,全部涉及非法集結,不排除拘捕更多人,強調所有個案都有徵詢律政司意見,並非選擇性檢控。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。