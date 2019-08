德州Walmart槍擊案兩傷者搶救不治 死者增至22人

【KTSF】

週六在德克薩州El Paso市Walmart發生的槍擊案,當局公布週一再有兩人在醫院搶救後傷重不治,令死亡人數上升至22人。

Del Sol醫療中心收容了槍擊案中不少傷者,醫生Stephen Flaherty週一在記者會上表示,很多中槍者的傷勢非常慘重,其中一名傷者腹部嚴重內出血,影響肝、腎和腸部功能,他在醫院曾接受大量輸血,但最終不治。

院方並沒有公布週一去世的兩名傷者的名字和歲數,但醫院有職員透露,其中一人是一名女長者。

目前在該醫院留醫的病人中,有一人仍然危殆,5人傷勢穩定。

這宗槍擊案共造成20多人受傷,有些在其他醫院留醫。

懷疑涉案的21歲疑犯Patrick Crusius已被當局拘捕,他涉嫌觸犯多項謀殺罪被扣查,當局正考慮向他提出仇視罪行的指控,謀殺和仇視罪行最高可被判處死刑。

根據美聯社、USA Todayoday和東北大學搜集的槍擊案數字,計入德州和俄州這兩宗槍擊案,2019年迄今已有126人死於有4人或以上死者的特大槍擊案中,而德州和俄州的槍擊案分別是今年第21和第22宗。

而自2006年以來,有11宗槍擊案的槍手年齡是21歲或以下的人士。

