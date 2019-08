【i-CABLE】

埃及一輛裝載炸藥的汽車,撞向其他汽車後引發爆炸,最少20人死、47人受傷,當局把事件定性為恐襲。

附近閉路電視片段見到,一輛黑色私家車逆線行駛不久後發生爆炸,現場多輛汽車受損、車窗破裂。

事發在當地週日深夜、一間癌症醫院外,目擊者指私家車司機在爆炸前逃離現場,內政部指一個與穆斯林兄弟會,有聯繫的武裝組織涉及事件,已拘捕一名成員調查。

