林鄭指極端暴力行為將港推向險地 呼籲社會勿縱容暴力

香港行政長官林鄭月娥表示,連串極端暴力行為將香港推向危險境地,部分極端份子揚言”搞革命”,更令事件變質,挑戰國家主權,將700萬人的穩定生活押上做賭注。她呼籲社會不要縱容暴力,又指自己要緊守崗位,恢復社會秩序。

林鄭月娥週一在8位司局長陪同下,兩星期內首次見記者。她指近一兩個星期暴力行為升級,有人四出癱瘓道路,圍堵各區警署,甚至街頭拋磚頭、縱火,她又回應全港罷工的號召。

抗爭升級,根源是否政府沒有回應訴求?林鄭月娥否認,指早前已表明停止修例。

至於”釋放被捕人士”,她認為法治社會不應認同,她亦沒這權力,民望跌到谷底,她被多次問到會否辭職下台。

究竟有甚麼原因不能成立獨立調查委員會,她沒有明確回應,重申已有監警會負責調查,她相信會涵蓋721元朗衝突等事件。

