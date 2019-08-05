林鄭指極端暴力行為將港推向險地 呼籲社會勿縱容暴力

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香港行政長官林鄭月娥表示，連串極端暴力行為將香港推向危險境地，部分極端份子揚言”搞革命”，更令事件變質，挑戰國家主權，將700萬人的穩定生活押上做賭注。她呼籲社會不要縱容暴力，又指自己要緊守崗位，恢復社會秩序。

林鄭月娥週一在8位司局長陪同下，兩星期內首次見記者。她指近一兩個星期暴力行為升級，有人四出癱瘓道路，圍堵各區警署，甚至街頭拋磚頭、縱火，她又回應全港罷工的號召。

抗爭升級，根源是否政府沒有回應訴求？林鄭月娥否認，指早前已表明停止修例。

至於”釋放被捕人士”，她認為法治社會不應認同，她亦沒這權力，民望跌到谷底，她被多次問到會否辭職下台。

究竟有甚麼原因不能成立獨立調查委員會，她沒有明確回應，重申已有監警會負責調查，她相信會涵蓋721元朗衝突等事件。

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