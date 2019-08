影評：《紅海深潛》度假村用來拯救難民的真實事跡

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

80年代初,一群特工利用蘇丹的一個渡假村來幫助難民逃往以色列的故事。

1979年,埃塞俄比亞猶太人面臨政治迫害。以色列政府在移民政策下,接收這些難民。要如何將大批難民從埃塞俄比亞救出?以色列情報局派人研究。特工Ari 發現鄰國蘇丹有個荒棄的渡假村,要以色列政府租下,利用這個渡假村的地理位置,帶領一群特工,配合以色列海軍陸戰隊的行動,來拯救猶太難民。而為了不讓當地的蘇丹軍隊發現,繼續把度假村照常營運來接待不知情的旅客。而住在難民營的埃塞俄比亞難民,一群接一群的離開,也引來蘇丹軍人的疑心。更加令到難民營的救濟金的減少,軍人也開始懷疑這群外國人是否有關。

歷時超過三年的行動,將八千名長途跋涉的埃塞俄比亞猶太人,成功送到以色列。而和這起事件有關的資料,在不久前才撤銷機密等级,讓這段歷史公諸於世。

電影偶爾有緊張但點到爲止的氣氛,帶有奧斯卡最佳影片《Argo》的影子。演員實力不俗,看Chris Evans 飾演的特工帶領一夥人克服種種障礙。另外,戯份較重、飾演特工的Alessandro Nivola 投足舉止自然,和飾演唯一一位女特工的Haley Benett,在多人主演的影片中有突出表現。

情節方面則距離類似電影不遠,節奏緊湊也帶有一定的戲劇性。美中不足的或許是缺少了當地人的觀點和缺乏刻畫的當地人物。但考慮到任務確實救到如此多的生命,確實會令人讚嘆這群特工的偉大。

《紅海深潛 The Red Sea Diving Resort》具有重要的歷史價值。滿分五分中得四分,值得強力推薦。觀衆可以從串流平台Netflix 欣賞。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80240537

