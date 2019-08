美國正式退出中程導彈條約 計劃試射新導彈

【i-CABLE】

美國週五正式退出與前蘇聯簽訂的中程導彈條約,指俄羅斯多次拒絕跟從條約,要為此負上全責。有白宮消息指,美國計劃在條約失效後試射新導彈,但說不是要挑釁俄羅斯。

美國國務卿蓬佩奧今年2月宣佈,美方將暫停履行與前蘇聯在1987年簽訂的中程導彈條約的義務,6個月的通知期在週五屆滿,有美國國防官員透露,俄羅斯部署多枚射程覆蓋歐洲的巡航導彈違反條約規定,俄羅斯否認此說法,指他們部署的導彈不受條約約束。

美國國務院指,早在2013年已向俄方表達關注,但俄方多次拒絕跟從條約亦沒有銷毀,不符條約內容的中程巡航導彈,行為損害美國利益之餘,亦對美國及其盟友構成直接威脅,俄羅斯要為條約終止負全責。

有白宮官員消息指,美國正式退出條約後,計劃未來數星期,測試新的陸地發射巡航導彈,今年底也會試射中程彈道導彈,該官員指試射不是要挑釁俄羅斯,而是因為美國以往未能部署條約不允許發展的導彈,在這方面大幅落後其他國家,多國擔心條約失效引發新的軍備競賽。

聯合國秘書長古特雷斯表示,中程導彈條約是一項重要協議,條約失效將加劇彈道導彈構成的威脅,令全球陷入核戰邊緣,呼籲美俄盡快延長《新削減戰略武器條約》。

