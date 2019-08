進口中國貨公司如何應對新一輪關稅增加（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

特朗普總統宣布9月再向3,000億元中國貨加徵關稅,進口中國貨品的公司如何應對新一輪的關稅增加。

在6月政府對兩千億中國商品加稅25%時,一些進口商已經讓商家吸收加稅成本,消費者也見到超市商品漲價,而9月新一輪的加稅一旦開始,商家幾乎已經無法再吸收,而必須轉嫁更多的稅務在消費者身上。

美國東方食品商會發言人周曉濱說:”我相信大家盡可能吸收一點,但是因為漲價,也不僅是因為關稅漲,其實也包括了我們面對的最低工資,房租各方面的運輸費用,比如說燃油也在漲,所以我想信大家做生意的人都會盡量吸收,但是總的來看的話,就算吸收,漲幅還是會體現給下游的超市,或批發公司或餐館。”

周曉濱的進口中國商品包括醬油、醋等調味料,也供應給中餐館,而許多中餐館使用的都是中國進口的產品。

周曉濱表示,因為要重印餐館菜單,費用高昂,一些餐館可能會無奈承受關稅衝擊他們的利潤。

周曉濱說:”我們華人也一定要支持我們自己的華人社區,如果我們自己再去買東西買少的話,其實我們自己社區也會受到傷害,所以大家應該互相支持。”

