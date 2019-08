特朗普新關稅措施 玩具成衣科技產品無一倖免

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰進一步升級,美國週四突然宣佈額外向總值3,000億美元入口的中國貨品加徵新的關稅,稅率是10%,在9月1日生效,受新關稅影響來自中國的貨品,涵蓋消費和科技產品。

特朗普總統週四發推文說,在9月1日開始,將會向總值3,000億美元入口的中國貨品加徵新的關稅,稅率是10%,特朗普又說,這批關稅有可能加到25%。

這批準備抽關稅的3,000億美元入口中國貨品,特朗普政府其實在5月時已草擬好一份貨品徵稅清單,但因為美中兩國元首6月底在日本G20峰會上同意暫時”休戰”,因此這批關稅得以押後。

今次新關稅影響的範圍包括大量消費和科技產品,蘋果公司大部份產品,包括iPhone手機,玩具、鞋類和成衣產品等都受新關稅影響,不過最後的關稅清單仍然有待公佈。

紐約一間研究顧問公司的經濟專家認為,今次徵收的關稅對經濟增長影響輕微,但對消費者來說,就可能覺得較為明顯,暫時未肯定零售商是否會承擔增加的成本。

至於現時實施中,對總值2,500億美元入口中國貨品徵收的25%關稅就仍然不變,繼續執行,即是說,日後幾乎所有入口中國貨品都要抽稅。

零售業組織就警告說,新的關稅將會損害消費者、商業、農民和工人,對經濟不利,美國商會就促請美中雙方在新關稅未實施前化解爭端,盡快撤銷所有餘下的關稅。

聯合國秘書長就表示,美中兩國的磨擦越來越大,擔心日後世界可能出現兩大陣營,各走極端。

除了加關稅之外,特朗普週四在推文中再次重申,中國並沒有遵守諾言購買更多美國農產品,中國也沒有履行承諾打擊芬太尼(fentanyl)出口去美國,導致近年來這種類鴉片藥物殺害成千上萬的美國人。

美中在週三剛結束在上海新一回合,為期兩日的貿易磋商,結果無進展,雙方在9月再談,特朗普表示關稅加多與少,會視談判結果而定。

