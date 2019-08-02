特朗普新關稅措施 玩具成衣科技產品無一倖免

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰進一步升級，美國週四突然宣佈額外向總值3,000億美元入口的中國貨品加徵新的關稅，稅率是10%，在9月1日生效，受新關稅影響來自中國的貨品，涵蓋消費和科技產品。

特朗普總統週四發推文說，在9月1日開始，將會向總值3,000億美元入口的中國貨品加徵新的關稅，稅率是10%，特朗普又說，這批關稅有可能加到25%。

這批準備抽關稅的3,000億美元入口中國貨品，特朗普政府其實在5月時已草擬好一份貨品徵稅清單，但因為美中兩國元首6月底在日本G20峰會上同意暫時”休戰”，因此這批關稅得以押後。

今次新關稅影響的範圍包括大量消費和科技產品，蘋果公司大部份產品，包括iPhone手機，玩具、鞋類和成衣產品等都受新關稅影響，不過最後的關稅清單仍然有待公佈。

紐約一間研究顧問公司的經濟專家認為，今次徵收的關稅對經濟增長影響輕微，但對消費者來說，就可能覺得較為明顯，暫時未肯定零售商是否會承擔增加的成本。

至於現時實施中，對總值2,500億美元入口中國貨品徵收的25%關稅就仍然不變，繼續執行，即是說，日後幾乎所有入口中國貨品都要抽稅。

零售業組織就警告說，新的關稅將會損害消費者、商業、農民和工人，對經濟不利，美國商會就促請美中雙方在新關稅未實施前化解爭端，盡快撤銷所有餘下的關稅。

聯合國秘書長就表示，美中兩國的磨擦越來越大，擔心日後世界可能出現兩大陣營，各走極端。

除了加關稅之外，特朗普週四在推文中再次重申，中國並沒有遵守諾言購買更多美國農產品，中國也沒有履行承諾打擊芬太尼（fentanyl）出口去美國，導致近年來這種類鴉片藥物殺害成千上萬的美國人。

美中在週三剛結束在上海新一回合，為期兩日的貿易磋商，結果無進展，雙方在9月再談，特朗普表示關稅加多與少，會視談判結果而定。

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