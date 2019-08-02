性侵案受害華裔婆婆仍留醫 堅決要出庭指證被告

【KTSF 陳嘉琪報道】

5月份．舊金山一名華裔婆婆被人性侵及虐打近5小時一案，事主目前仍在療養院休養，身體狀況稍有改善，而社區組織目前為事主籌得近8,000元善款。

這宗案件事發至今已經近3個月，74歲的華裔事主仍然留醫，協助事主的熱心社區人士表示，5月份時事主一度瘦到皮包骨，現時體重有回升，情況亦稍有好轉。

舊金山上海協會主席李美玲（Hazel Lee）說：”她已經叫康復得很快，目前身體上疤痕亦少了很多，雙腳，她想站，但站不穩，還是要坐輪椅，還是要人扶上扶落，我相信她還需要一段時間，她的兩個女兒都開始上班，將來當她康復時，真的需要有些人服侍她，幫助她。”

事主5月初在Exclesior區晨運時，被人強行拖入屋性侵及虐打5小時，身受重傷，警方最後根據事主的證供，將懷疑涉案人士拘捕。

由李美玲創辦的上海協會幫事主籌款，幫補生活費及其他醫藥費，目標是3萬元，直至週四，一共籌得7,845元，亦有善長捐款的同時親手寫卡慰問事主。

>訪谷區社區領袖陳美玲（Marlene Tran）說：”我們的社區繼續下去，個個都要關心社區的事，不要說只關心今次這幾件事，完了就算，有機會就去開會，有機會就去反映，有機會跟官員講講區內有什麼事發生。”

上海協會剛剛在網站Go Fund Me設立籌款專頁，呼籲除了寄支票，善長也可以上網捐款，寄支票的善長，要在信上寫明”For sexual assault

elderly victim”。

這宗案件已經進入司法程序，被告較早前表明不認罪，至於案中的事主婆婆很堅決，她將會在庭審時上庭作供。

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