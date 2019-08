性侵案受害華裔婆婆仍留醫 堅決要出庭指證被告

【KTSF 陳嘉琪報道】

5月份.舊金山一名華裔婆婆被人性侵及虐打近5小時一案,事主目前仍在療養院休養,身體狀況稍有改善,而社區組織目前為事主籌得近8,000元善款。

這宗案件事發至今已經近3個月,74歲的華裔事主仍然留醫,協助事主的熱心社區人士表示,5月份時事主一度瘦到皮包骨,現時體重有回升,情況亦稍有好轉。

舊金山上海協會主席李美玲(Hazel Lee)說:”她已經叫康復得很快,目前身體上疤痕亦少了很多,雙腳,她想站,但站不穩,還是要坐輪椅,還是要人扶上扶落,我相信她還需要一段時間,她的兩個女兒都開始上班,將來當她康復時,真的需要有些人服侍她,幫助她。”

事主5月初在Exclesior區晨運時,被人強行拖入屋性侵及虐打5小時,身受重傷,警方最後根據事主的證供,將懷疑涉案人士拘捕。

由李美玲創辦的上海協會幫事主籌款,幫補生活費及其他醫藥費,目標是3萬元,直至週四,一共籌得7,845元,亦有善長捐款的同時親手寫卡慰問事主。

>訪谷區社區領袖陳美玲(Marlene Tran)說:”我們的社區繼續下去,個個都要關心社區的事,不要說只關心今次這幾件事,完了就算,有機會就去開會,有機會就去反映,有機會跟官員講講區內有什麼事發生。”

上海協會剛剛在網站Go Fund Me設立籌款專頁,呼籲除了寄支票,善長也可以上網捐款,寄支票的善長,要在信上寫明”For sexual assault

elderly victim”。

這宗案件已經進入司法程序,被告較早前表明不認罪,至於案中的事主婆婆很堅決,她將會在庭審時上庭作供。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。