【KTSF 黃恩光報導】

舊金山州立大學附近一個公寓發生罕見的盜竊案,亞裔女事主一覺睡醒後,發現三盒手機不見了,匪徒只留下手機的盒子。

警方資料顯示,案發現場位於Arballo Drive 300號路段,是一座公寓住宅。

20多歲的亞裔女事主告訴警方,週三傍晚6點左右,三盒蘋果手機仍然在家裡的客廳,可是週四早上9點,事主在住宅外面的走廊發現三個盛載手機的盒子,而手機卻不見了。

警方表示,賊人從住宅的前門入屋,可是沒有撬門的跡象。

