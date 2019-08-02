參議院通過聯邦預算開支法案 交特朗普簽署

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週四通過總值過萬億元的聯邦預算開支法案，法案正等候特朗普總統簽署。

聯邦預算開支法案上星期已在眾議院表決通過，後來經過特朗普政府和國會兩黨領袖協商之後，得出一個兩黨協調的版本，然後在週四轉到共和黨主導的參議院表決。

雖然有保守派議員不滿預算案的開支太高，但結果以67對28票過關。

這份預算開支法案建議，暫時將債務上限凍結兩年到2021年7月，即是說，未來兩年國債上限可以提高。

另外，未來兩個財政年度，國防和非國防開支總額也有限制，在頭一年的聯邦預算開支總額是1.37萬億元，其中在2020財政年度，國防開支佔7,380億元，非國防開支佔6,320億元，不過就不會防止聯邦政府在9月底停擺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。