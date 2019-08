參議院通過聯邦預算開支法案 交特朗普簽署

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週四通過總值過萬億元的聯邦預算開支法案,法案正等候特朗普總統簽署。

聯邦預算開支法案上星期已在眾議院表決通過,後來經過特朗普政府和國會兩黨領袖協商之後,得出一個兩黨協調的版本,然後在週四轉到共和黨主導的參議院表決。

雖然有保守派議員不滿預算案的開支太高,但結果以67對28票過關。

這份預算開支法案建議,暫時將債務上限凍結兩年到2021年7月,即是說,未來兩年國債上限可以提高。

另外,未來兩個財政年度,國防和非國防開支總額也有限制,在頭一年的聯邦預算開支總額是1.37萬億元,其中在2020財政年度,國防開支佔7,380億元,非國防開支佔6,320億元,不過就不會防止聯邦政府在9月底停擺。

