Santa Clara縣嘉年華會開幕 警方加強保安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一連4日的南灣Santa Clara縣嘉年華會正式開幕,有鑑於Gilroy大蒜節槍擊案,警方將會全面加強保安。

第75屆Santa Clara縣嘉年華會週四舉行剪綵儀式,下午1點正式開幕,嘉年華會每年吸引超過4萬人參加,開幕日的入場費只需75仙,即使好多民眾都知道上星期在Gilroy的大蒜節發生的槍擊案,無阻止到他們踴躍參與這個嘉年華。

參加者Gabriel說:”嘉年華看似很好玩,好想入來感受下,(會否感到害怕?)不會,我很勇敢。”

有家長就跟子女就好萬全的準備。

參加者Kelly Trosby說:”我們在車上談過,所以他們知道發生甚麼事,有談及若聽到像爆仗聲應怎樣做。”

今年嘉年華保安有所提升,居民入場前都必須經過金屬探測器以及檢查背包手袋,Gilroy大蒜節中的槍手繞過正門經過場邊,剪斷鐵絲網闖入,警方表示,這個嘉年華場內外都會加派更多警員巡邏。

Santa Clara縣警局局長Laurie Smith說:”場地非常大,有多道鐵欄,所以我們有大批警員分布全場,很多警員,有騎單車的、電單車的、空中的,足以應對任何處境,保證安全,希望大家來玩。”

州長紐森緊急服務辦公室都有派人去慰問支援Gilroy槍擊案受害人家屬,以及派人來這個嘉年華巡邏。

州長紐森緊急服務辦公室Mark Pazin說:”我們來確保警局局長有足夠人力提供安全環境。”

主辦單位和縣參議員都積極叫人參加嘉年華。

Santa Clara縣參議員Cindy Chavez說:”建設社區就是社區出來同樂,不要讓一個人破壞整個社區的氣氛。”

至於今年的嘉年華有甚麼好玩?除了機動遊戲、美食、活動,還有由20名本地畫家為縣內每個城市設計的壁畫展。

南灣Santa Clara縣嘉年華一連4日將會在聖荷西Fairgrounds舉行。

