羅拔甘迺迪22歲孫女被發現死亡 疑服過量藥物

【KTSF】

1968年參選總統時遇刺身亡的羅拔甘迺迪,其22歲孫女Saoirse Kennedy Hill週四被發現死亡,死因疑是服用過量藥物。

甘迺迪家族於週四晚證實其死訊,警方當天接報,指位於麻省Hyannis Port的甘迺迪大宅有人失去知覺,可能是服用過量藥物。

Hill是羅拔甘迺迪與太太Ethel的孫女,Hill的母親是Courtney Kennedy,後者是羅拔甘迺迪第5個孩子,父親是Paul Michael Hill,後者曾被錯誤指控涉及1974年愛爾蘭共和軍對兩間酒吧發動的炸彈襲擊。

Ethel今年已91歲,每年會有時候在Hyannis Port的大宅居住,暫時未知她週四是否身處大宅中。

Hill生前曾透露她受抑鬱症困擾,高中時曾因為遭到性侵犯而一度自殺,她在校報公開這段經歷,是希望校方能更關注學生的精神健康問題。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。