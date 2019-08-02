羅拔甘迺迪22歲孫女被發現死亡 疑服過量藥物

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1968年參選總統時遇刺身亡的羅拔甘迺迪，其22歲孫女Saoirse Kennedy Hill週四被發現死亡，死因疑是服用過量藥物。

甘迺迪家族於週四晚證實其死訊，警方當天接報，指位於麻省Hyannis Port的甘迺迪大宅有人失去知覺，可能是服用過量藥物。

Hill是羅拔甘迺迪與太太Ethel的孫女，Hill的母親是Courtney Kennedy，後者是羅拔甘迺迪第5個孩子，父親是Paul Michael Hill，後者曾被錯誤指控涉及1974年愛爾蘭共和軍對兩間酒吧發動的炸彈襲擊。

Ethel今年已91歲，每年會有時候在Hyannis Port的大宅居住，暫時未知她週四是否身處大宅中。

Hill生前曾透露她受抑鬱症困擾，高中時曾因為遭到性侵犯而一度自殺，她在校報公開這段經歷，是希望校方能更關注學生的精神健康問題。

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