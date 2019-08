【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊最近發生多宗盜竊汽車催化轉換器的罪案,原來東灣Pittsburg市也發出警訊,指出近期市內有人專偷汽車輪胎。

警訊資料顯示,最近在市內不同地點,最少發生5宗盜竊車胎事件,受害人指出,案發時間介乎晚上7點半至早上6點半,匪徒偷走車輪和車胎。

被盜的汽車之中,有4輛是2018和2019年型號的本田Accord,有一輛是2017年豐田Corolla。

警方建議市民安裝車輪鎖,一套車輪鎖大約20元,而更換車輪和車胎的花費可能超過2,000元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。