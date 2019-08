北韓再發射飛行物 疑為新型短程導彈

【i-CABLE】

北韓週五凌晨兩次發射飛行物,是個幾星期以來第三輪,南韓政府認為,很可能是新型短程彈道導彈。

北韓不足十天內第三次試射武器,南韓聯合參謀本部表示探測到北韓週五凌晨,在咸鏡南道永興一帶向朝鮮半島以東海域,先後發射兩枚短程飛行物,以6.9馬赫飛行了約220公里,飛行高度約25公里。

南韓國家安保室開會討論事件,《韓聯社》報道,初步分析指今次試射的武器,與北韓之前報道、週三試射的新研製”大口徑控制火箭炮”飛行特徵相似。青瓦台指,很可能是新型短程彈道導彈。

特朗普總統在白宮被問到,是否認為北韓領袖金正恩在測試美國對北韓的容忍程度,指認為情況受控,仍然願意與金正恩進行無核化談判。

聯合國安理會舉行閉門會議,英國、法國及德國在會後發表聯合聲明,譴責北韓試射違反安理會決議,呼籲美朝進行有意義的對話,又強調在平壤沒有完全放棄核武及導彈計劃前,國際社會仍需嚴格執行制裁。

