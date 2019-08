紐約市警涉5年前勒死非洲裔 法官建議把他開除

【KTSF 江良慧報導】

紐約一名非洲裔Eric Garner,在2014年遭一名警員非法勒頸致死,聯邦司法部上月表示,不會對該名警員提出刑事起訴,不過,負責該名警員紀律聆訊的主審法官,就建議要把該警員開除。

對死者Garner家人來說,這是遲來的公義。

Garner的女兒Emerald Garner說:”遲了5年,太久了。”

警察局一名行政法官週五建議開除涉及Garner之死的警察Daniel Pantaleo,警察局長James O’Neil把Pantaleo停職,並會決定是否要開除他。

2014年7月,Garner被指涉嫌賣私煙,警察拘捕他時與警方糾纏,有人拍攝到過程並上載上網,在全國各地引發示威。

Garner死前最後的說話”我不能呼吸”(I can’t breathe),成為群眾的口號。

Pantaleo被指控使用鎖喉制服Garner,但紐約警方禁止警察對疑犯鎖喉。

不過Pantaleo的律師Stuart London說,Pantaleo沒有使用鎖喉,只是企圖制服他。”

經過紀律聆訊,法官建議把Pantaleo開除,但他是否有鎖喉卻沒有定案。

紐約市警協會代表Patrick Lynch說:”我們大陪審團說沒有犯罪,聯邦當局說沒有犯罪,但現在政治卻說有犯罪。”

Garner家人表示,會爭取聯邦立法把鎖喉定為非法行為。

Pantaleo的律師可以在兩星期內,就法官週五的建議作出回應,之後紐約警察局長就會就Pantaleo能否留任作出最後決定。

