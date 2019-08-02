紐約市警涉5年前勒死非洲裔 法官建議把他開除

【KTSF 江良慧報導】

紐約一名非洲裔Eric Garner，在2014年遭一名警員非法勒頸致死，聯邦司法部上月表示，不會對該名警員提出刑事起訴，不過，負責該名警員紀律聆訊的主審法官，就建議要把該警員開除。

對死者Garner家人來說，這是遲來的公義。

Garner的女兒Emerald Garner說：”遲了5年，太久了。”

警察局一名行政法官週五建議開除涉及Garner之死的警察Daniel Pantaleo，警察局長James O’Neil把Pantaleo停職，並會決定是否要開除他。

2014年7月，Garner被指涉嫌賣私煙，警察拘捕他時與警方糾纏，有人拍攝到過程並上載上網，在全國各地引發示威。

Garner死前最後的說話”我不能呼吸”（I can’t breathe），成為群眾的口號。

Pantaleo被指控使用鎖喉制服Garner，但紐約警方禁止警察對疑犯鎖喉。

不過Pantaleo的律師Stuart London說，Pantaleo沒有使用鎖喉，只是企圖制服他。”

經過紀律聆訊，法官建議把Pantaleo開除，但他是否有鎖喉卻沒有定案。

紐約市警協會代表Patrick Lynch說：”我們大陪審團說沒有犯罪，聯邦當局說沒有犯罪，但現在政治卻說有犯罪。”

Garner家人表示，會爭取聯邦立法把鎖喉定為非法行為。

Pantaleo的律師可以在兩星期內，就法官週五的建議作出回應，之後紐約警察局長就會就Pantaleo能否留任作出最後決定。

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