香港有公務員週五晚上發起集會,要求政府回應社會各界,就修例事件提出的訴求,有參與者強調公務員是香港人的一份子,公餘時間都有權就社會議題發表意見。

遮打花園坐滿了人,逼到走不動,手機亮起光,發起集會的公務員堅持五大訴求,撤回《逃犯條例》修訂、612暴動定性、撤銷示威者控罪、成立獨立調查委員會及重啟政改。

對於政府早一日的聲明,強調公務員要政治中立,必須對特首及政府完全忠誠,會嚴肅跟進任何人違規情況,參與集會的公務員有麼回應呢?有人不想表露身份,不過有人、毫不畏懼。

集會期間,遮打花園外圍的道路聚集的人愈來愈多,終審法院對開的一段德輔道中受到阻塞要暫時封閉,遮打道亦都站滿了人,汽車不能使用。

