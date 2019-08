Gilroy大蒜節槍擊案兩傷者出院 講述中槍經歷

【KTSF 歐志洲報導】

上週日在南灣Gilroy市發生的槍擊事件,週四有兩名中彈受傷的女子出院,說出她們的經歷。

這兩名出院的女子在槍擊事件發生時,見到搶手開槍。

中槍者Gabriella Gaus說:”我看到他有槍,一時看傻了,然後他火速開槍,我就趕快逃離。”

他們跑到停車場時,Gabriella感受到一陣刺痛,她知道自己中槍,但是並沒有停止腳步,子彈穿過她的肩膀,子彈碎片也打中她的背。

Brynn Ota-Matthews則是背部中槍,她說:”子彈擦傷我的肺,進入我的肝,醫生告訴我肺恢復得很快,而我的肝永遠都會有顆子彈在裡頭,我見不到也感受不到,但是子彈永遠都會在裡面。”

她們表示,中槍後流血倒地,一名像是叫John的男子開車到她們身邊,把她們送到醫院,兩人週四也借機會感謝這名男子,並希望他會再度現身。

這兩名女子週四出院,都是住在Santa Cruz,而因為兩人都沒有醫療保險,她們也在GoFundMe網頁籌款支付醫療費用。

除此之外,警方週四也公佈3名開槍打死槍手的警員身份,他們都是資深警員,23年警齡的Eric Cryar、17年警齡的Hugo Del Moral,和13年警齡的Robert Basuino。

