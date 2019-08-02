Gilroy大蒜節槍擊案兩傷者出院 講述中槍經歷

【KTSF 歐志洲報導】

上週日在南灣Gilroy市發生的槍擊事件，週四有兩名中彈受傷的女子出院，說出她們的經歷。

這兩名出院的女子在槍擊事件發生時，見到搶手開槍。

中槍者Gabriella Gaus說：”我看到他有槍，一時看傻了，然後他火速開槍，我就趕快逃離。”

他們跑到停車場時，Gabriella感受到一陣刺痛，她知道自己中槍，但是並沒有停止腳步，子彈穿過她的肩膀，子彈碎片也打中她的背。

Brynn Ota-Matthews則是背部中槍，她說：”子彈擦傷我的肺，進入我的肝，醫生告訴我肺恢復得很快，而我的肝永遠都會有顆子彈在裡頭，我見不到也感受不到，但是子彈永遠都會在裡面。”

她們表示，中槍後流血倒地，一名像是叫John的男子開車到她們身邊，把她們送到醫院，兩人週四也借機會感謝這名男子，並希望他會再度現身。

這兩名女子週四出院，都是住在Santa Cruz，而因為兩人都沒有醫療保險，她們也在GoFundMe網頁籌款支付醫療費用。

除此之外，警方週四也公佈3名開槍打死槍手的警員身份，他們都是資深警員，23年警齡的Eric Cryar、17年警齡的Hugo Del Moral，和13年警齡的Robert Basuino。

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