【KTSF】

南灣Santa Clara縣法醫官週五表示,上星期日Gilroy大蒜節槍擊案的疑兇,是自己吞槍自殺,而並非較早前警方所講的被警察擊斃。

19歲的Santino William Legan,涉嫌在上星期日在Gilroy大蒜節開槍,打死3個人和槍傷多人,Gilroy警察局長Scot Smithee下午在記者會上表示,對法醫報告感到驚訝。

Smithee之前曾經表示,Legan是被事發後一分鐘內趕到現場的3名警察開槍殺死,Smithee更稱讚幾名警察制服槍手,避免造成更多人死傷。

Smithee週五表示,相信槍手是被到場警察開槍擊中,跌到地上後才開槍自殺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。