東灣阿拉米達縣地檢署表示,東灣執法當局近日大舉掃黃,拘捕45名嫖客和皮條客,這次行動是全國掃黃行動的其中一部分,在全美有逾500人被捕。

全美11州共26個執法機構參與了這次掃黃行動,為期5週,東灣的行動是分4次進行,由奧克蘭(屋崙)市警方、Hayward市警方和Alameda縣警局進行。

這項掃黃行動是由芝加哥Cook縣警局於2011年發起,至今已有9,500名嫖客落網,參與的執法機構超過140個。

自加州於2006年通過反人口走私法以來,Alameda縣地檢署已檢控超過600名人口走私客,案件的受害人多數是年輕女子和未成年人士。

