舊金山華埠流浪漢滋擾商戶 一度拿刀揮向商戶（視頻）

舊金山華埠有流浪漢騷擾Stockton街上多間商戶,更一度拿出利刀揮向商戶,最終被警方拘捕。

華埠商家邵旗謙(Ed Siu)提供的視頻顯示,昨日下午約2時45分,邵旗謙突然聽到旁邊的店舖對某個人下逐客令,由於聲浪太大,他打算出店外一看究竟。

邵旗謙說:”我未行到出來,我就望一望什麼事,但這個流浪漢被趕出來後,就想入我店舖,我即時叫他離開。”

該名流浪漢離開邵旗謙的店舖,但他就轉去騷擾旁邊一間改衣店,走入店舖後,坐在店內,望著店員,店員不知所措,再找邵旗謙幫忙,邵旗謙又再請流浪漢離開,不過今次就惹怒了流浪漢。

由片段所見,流浪漢多次衝向邵旗謙,企圖襲擊他。

邵旗謙說:”經過有三數次向我襲擊,向我襲擊時,我就沒有跟他,有任何肢體上的衝突,但他就不同向前,後期他更加拿把刀出來,拿把刀來,想襲擊我,我裡面的同事見到後就拉著我,當時我已經在報警。”

改衣店東主說:”很感謝他,因為當時我的處境真的很危險,我一個人在,我驚都到都不知怎樣應付,唯有拿著手機走出來,剛剛見到老闆(邵旗謙)制止他,叫他出來,但流浪漢就追著他來打。”

因為流浪漢有武器,邵旗謙就關上店門自保,不久之後,警方已經趕到現場,並開始追捕流浪漢,最終在Waverly街將他制服,邵旗謙在警員的指示下即場認人。

認人手續完畢後,警員送邵旗謙回店舖,一下車,另一名流浪漢在Stockton夾Clay懷疑因為偷竊不遂,就拿著鐵鏟企圖襲擊另一個商家,剛在場的警員亦將他拘捕。

據警方透露,企圖襲擊邵旗謙的流浪漢有精神問題。

邵旗謙說:”當我們要面對這些事時,其實我們都很害怕,每個人都驚,你說我有多健碩都好,老實說,面對這些人,你怎樣做呢?他有武器,你怎樣做呢?我希望執法者或製造法律的人,要考慮一下,我們只是普通的市民,當你製造法律時,或者可憐流浪者時,要想想我們這些市民,無辜的市民。”

就今次事件,警方及時派人到場支援,附近商戶都嘉許警方的迅速反應。

