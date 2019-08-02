舊金山華埠流浪漢滋擾商戶 一度拿刀揮向商戶（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠有流浪漢騷擾Stockton街上多間商戶，更一度拿出利刀揮向商戶，最終被警方拘捕。

華埠商家邵旗謙（Ed Siu）提供的視頻顯示，昨日下午約2時45分，邵旗謙突然聽到旁邊的店舖對某個人下逐客令，由於聲浪太大，他打算出店外一看究竟。

邵旗謙說：”我未行到出來，我就望一望什麼事，但這個流浪漢被趕出來後，就想入我店舖，我即時叫他離開。”

該名流浪漢離開邵旗謙的店舖，但他就轉去騷擾旁邊一間改衣店，走入店舖後，坐在店內，望著店員，店員不知所措，再找邵旗謙幫忙，邵旗謙又再請流浪漢離開，不過今次就惹怒了流浪漢。

由片段所見，流浪漢多次衝向邵旗謙，企圖襲擊他。

邵旗謙說：”經過有三數次向我襲擊，向我襲擊時，我就沒有跟他，有任何肢體上的衝突，但他就不同向前，後期他更加拿把刀出來，拿把刀來，想襲擊我，我裡面的同事見到後就拉著我，當時我已經在報警。”

改衣店東主說：”很感謝他，因為當時我的處境真的很危險，我一個人在，我驚都到都不知怎樣應付，唯有拿著手機走出來，剛剛見到老闆（邵旗謙）制止他，叫他出來，但流浪漢就追著他來打。”

因為流浪漢有武器，邵旗謙就關上店門自保，不久之後，警方已經趕到現場，並開始追捕流浪漢，最終在Waverly街將他制服，邵旗謙在警員的指示下即場認人。

認人手續完畢後，警員送邵旗謙回店舖，一下車，另一名流浪漢在Stockton夾Clay懷疑因為偷竊不遂，就拿著鐵鏟企圖襲擊另一個商家，剛在場的警員亦將他拘捕。

據警方透露，企圖襲擊邵旗謙的流浪漢有精神問題。

邵旗謙說：”當我們要面對這些事時，其實我們都很害怕，每個人都驚，你說我有多健碩都好，老實說，面對這些人，你怎樣做呢？他有武器，你怎樣做呢？我希望執法者或製造法律的人，要考慮一下，我們只是普通的市民，當你製造法律時，或者可憐流浪者時，要想想我們這些市民，無辜的市民。”

就今次事件，警方及時派人到場支援，附近商戶都嘉許警方的迅速反應。

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