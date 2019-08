柏克萊多車被偷催化轉換器 豐田Prius最大目標（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊市警方表示,最近十天市內發生多宗匪徒盜竊汽車催化轉換器(catalytic converter)的案件,其中大部分被盜的車款是豐田Prius。

催化轉換器是汽車廢氣排放系統的一部分,作用是減少汽車排放廢氣,轉化器含有貴重金屬,其中包括白金。

柏克萊警方表示,自從7月20號以來,收到20宗汽車催化轉換器被盜的報案,預期數字會繼續上升,因為車主不一定立刻發現零件被盜,其中14輛汽車是豐田Prius。

警方指出,以往這類盜竊汽車零件的罪案,匪徒通常挑選車身較高的汽車,因為容易爬進車底下手。

柏克萊警方在新聞稿加入附載視頻的連結,讓大家看到這段在其他地區拍到的片段,見到匪徒用很短的時間就偷取催化轉換器。

柏克萊市警員Byron White說:”匪徒使用千斤頂抬起汽車,然後鋸掉催化轉換器,幾分鐘就得手,然後他們賣給無良修車店或廢料場,將轉換器熔掉,賺快錢。”

除了Prius之外,其他被匪徒下手的汽車還包括本田Accord、Element以及Acura,都是不算大的汽車。

警方表示,不法分子可能看中較輕而容易將車身抬起的汽車,警方呼籲市民盡量將汽車泊進車庫,如果沒有車庫,最好停在房屋前面的車道,或光線充足的街道,鄰舍也應互相守望,立刻舉報可疑的人。

近期發生的盜竊案遍布整個城市,未知是否同一班匪徒所為,如果市民安裝了閉路電視,可翻看片段,查看是否拍攝到盜竊汽車的過程。

