柏克萊多車被偷催化轉換器 豐田Prius最大目標（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊市警方表示，最近十天市內發生多宗匪徒盜竊汽車催化轉換器（catalytic converter）的案件，其中大部分被盜的車款是豐田Prius。

催化轉換器是汽車廢氣排放系統的一部分，作用是減少汽車排放廢氣，轉化器含有貴重金屬，其中包括白金。

柏克萊警方表示，自從7月20號以來，收到20宗汽車催化轉換器被盜的報案，預期數字會繼續上升，因為車主不一定立刻發現零件被盜，其中14輛汽車是豐田Prius。

警方指出，以往這類盜竊汽車零件的罪案，匪徒通常挑選車身較高的汽車，因為容易爬進車底下手。

柏克萊警方在新聞稿加入附載視頻的連結，讓大家看到這段在其他地區拍到的片段，見到匪徒用很短的時間就偷取催化轉換器。

柏克萊市警員Byron White說：”匪徒使用千斤頂抬起汽車，然後鋸掉催化轉換器，幾分鐘就得手，然後他們賣給無良修車店或廢料場，將轉換器熔掉，賺快錢。”

除了Prius之外，其他被匪徒下手的汽車還包括本田Accord、Element以及Acura，都是不算大的汽車。

警方表示，不法分子可能看中較輕而容易將車身抬起的汽車，警方呼籲市民盡量將汽車泊進車庫，如果沒有車庫，最好停在房屋前面的車道，或光線充足的街道，鄰舍也應互相守望，立刻舉報可疑的人。

近期發生的盜竊案遍布整個城市，未知是否同一班匪徒所為，如果市民安裝了閉路電視，可翻看片段，查看是否拍攝到盜竊汽車的過程。

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