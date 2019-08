【KTSF】

英國一名19歲女學生在馬達加斯加乘搭小型飛機時,突然在高空打開機艙門躍下身亡。

女學生名叫Alana Cutland,在英國劍橋大學攻讀自然科學系,她於7月25日乘搭Cessna C168小型飛機時躍下身亡,她的屍體仍未尋回。

據英國Sun報章引述當地警方報導,事發時,Cutland解開座椅的安全扣,然後打開機艙門企圖躍下,另一名乘客見狀花了數分鐘阻止她,但不成功,Cutland最後躍下身亡。

當地警方仍在調查她輕生的原因,Cutland的家人表示,她到馬達加斯加是參與一項實習研究。

