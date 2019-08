【i-CABLE】

泰國曼谷週五接連發生小型爆炸,最少3人受傷。

頭兩宗爆炸,當地早上9時前在曼谷市中心兩處地點發生,隨後市內一座政府建築物也傳出爆炸聲。路透社報道,三處地點合共6個炸彈爆炸,另一個爆炸裝置就在爆炸前及時發現。

當局初步相信,事件涉及土製炸彈。正在當地舉行的東盟系列外長會議未受影響,泰國總理巴育譴責有人企圖破壞和平,損害國家形象,下令徹查。

