美中同意9月初在華盛頓進行下一輪貿易磋商

中國商務部指中美新一輪貿易磋商,討論到之前談判中斷的原因及下一步如何做。另外,美國國務卿蓬佩奧向中國外長王毅表明,美國無意遏制中國發展。

中美週三結束在上海的第12輪高級別經貿磋商,中國商務部指磋商主要分為兩部分,他又指今次會談坦誠、高效、具建設性,被問到為何磋商時間那麼短,他指是按原定計劃結束,雙方今個月會繼續密集式磋商,為兩國經貿團代表下月在美國會面做準備。

正在泰國曼谷出席東盟外長會議的王毅就與蓬佩奧會面,王毅指主要討論如何落實大阪峰會的共識,王毅又指蓬佩奧明確表示,特朗普總統及美國政府都無意遏制中國的發展和重申恪守一個中國政策。

白宮指中方已經確認對特朗普的承諾,將採購更多美國農產品。

《華爾街日報》引述消息指,北京雖然展示出希望與美方達成協議的姿態,但亦希望爭取更好的協議條款,不會輕易讓步。

