特朗普總統宣布,9月起對餘下3,000億美元中國貨品加徵一成關稅。

特朗普在社交網站表示,中美新一輪的貿易談判具建設性,雖然中方同意從美國採購大量農產品,以及停止向美國出售含鴉片的止痛劑”芬太尼”,但最終沒有實現,。

他指會在談判期間向餘下3,000億美元中國貨品加徵一成關稅,但不包括已經徵收兩成半關稅的2,500億美元中國貨品,他期待繼續與中國對話達成協議。

