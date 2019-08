舊金山日落區入屋爆竊案 警察及時趕到人贓並獲（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生入屋爆竊案,亞裔女事主及時報警,警員也及時趕到現場,拘捕了3個賊人,人贓並獲。

案發現場是44 Avenue 1500號路段,介乎Kirkham和Lawton街之間,附近有學校和教會。

警方表示,7月22號上星期一下午3點左右,亞裔女事主在房屋裡的姻親單位報警,表示看見有人入屋。

日落區警察分局的警員抵達現場時,看到一輛福特房車停在街上,而引擎在開動,警員上前問司機在等誰。

這個時候,其他警員看到另外兩個匪徒從房屋裡跑出來,第一個賊人一看到警察,就扔掉一枝半自動槍械,然後調頭跑回房子裡,另一個賊人拿著槍和一枝用來撬門的鐵筆,警員命令他放下武器,然後拘捕他。

第一個疑犯企圖從後門逃走,不過被警員捉到,他面對爆竊、串謀、收藏賊贓、持械和拒捕等罪名。

他的同黨則面對爆竊、串謀、藏有爆竊工具以及有子彈的槍械,警方在現場總共檢獲3把槍。

警方表示,匪徒偷走屋裡面的現金、身份證、包裝物料以及利是封,而負責開車的疑犯面對爆竊和串謀的罪名。

警方讚揚女事主及時報警,以及向警方提供汽車和疑犯特徵等資料。

