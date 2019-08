聖馬刁縣警模擬校園槍擊案演習 望提高救人效率（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島聖馬刁縣警方和急救人員本週在一間高中舉行模擬校園槍擊案演習,做好應變準備,提高救人和制服槍手的效率。

今次演習是模擬在Millbrae市的Mills高中出現槍手時的情況,槍手開槍後迅速穿過食堂,食堂入面扮演學生的演員有不同程度的傷勢,槍手在走廊射擊多一人後,最後開槍自盡,警員如何應對場面呢?

警方表示,面對這種情況,首先是清除威脅,即是制服槍手,很短時間憑線索判斷槍手的去向,確定槍手不會再作行動後,再在現場進行搶救,先救傷勢較重或昏迷的人士,然後再將輕傷或可行動的人帶走並送院。

主辦單位每次會切換不同場合,考驗警員臨場應變。

今次有143名聖馬刁縣內警員和急救人員參與演習,警方表示,每次演習都會擴大範圍,希望至少每年進行一次,各個部門如何有效溝通是關鍵。

聖馬刁縣消防官員Bill Euchner說:”我們集合警方、消防和校方,一齊教他們如何應對,我們都會將教師、校長、教職員等列入統一指揮部,在現場就能提供更多情報去應變。”

最近的Gilroy大蒜節槍擊案,至Tanforan商場槍擊案等,今年已發生不少大型槍擊案,警員認為這些演習都是必須,去應對不同場合,例如面對多過一名槍手的時候。

聖馬刁縣警探員Scott Kirkpatrick說:”你要隨時做最壞打算,如果只以為只有一名槍手,第二或三名槍手等情況出現時,就難以準備。”

根據聯邦調查局FBI消息指,加州是去年出現最多槍擊案的地方。

