賓夕法尼亞州一名華裔青年涉嫌意圖恐嚇,發動校園槍擊被捕。

涉案的20歲男子譯音姓王,他向朋友表示要殺死自己的父母,及到曾經就讀的哈弗福德學院發動槍擊。

警方上週五接報後,到疑犯位於切斯特縣的住所搜查,帶走電腦及手提電話等物品,但未有發現槍械或其他武器,警方以恐襲威脅罪名將他拘捕,下週一提堂。

