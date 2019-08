【KTSF】

南灣Los Altos警方日前拘捕了一男一女,懷疑他們與數宗入屋爆竊案有關。

警方在7月16號收到接報,在Lassen街500號路段發生入屋爆竊案,目擊者向警方提供疑犯和其汽車的描述。

當局隨後在Foothill expressway夾Magdalena大道發現疑犯的汽車,上前將他們拘捕,並在汽內找回近期發生3宗入屋爆竊案的贓物,以及爆竊時用的工具。

兩名疑犯因涉嫌觸犯入屋爆竊等罪名而被捕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。