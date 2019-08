聯邦大陪審團起訴中國富豪劉忠田 涉串謀走私鋁材進美國

【KTSF 江良慧報導】

加州一個聯邦大陪審團起訴中國富豪劉忠田,以及由他創辦在香港上市的中國中旺鋁業和其他被告,串謀走私鋁材進入美國,和瞞稅接近20億美元等總共24項控罪。

檢控官指有關計劃始於2008年,最終涉及瞞騙美國商務部在2011年對中國進口的若干鋁擠壓產品徵收的關稅。

起訴書指,與劉忠田有關的公司,經洛杉磯地區的港口進口一些經過簡單焊接的鋁擠壓產品,令他們看來不像在徵收反傾銷及補貼稅範圍內的鋁製品,逃避高達4倍的稅款。

控方指劉忠田之後把鋁產品囤積在南加州4個倉庫,再和他的黨羽策劃對由劉忠田所控制公司的虛假銷售,藉此誇大中國忠旺的財務狀況,以增加公司價值。

根據起訴書,被稱為大老闆和劉叔的劉忠田也涉嫌大規模洗錢,使用空殼公司轉賬至中國忠旺,劉忠田和其他被告面對的最高刑罰是監禁465年。

美國當局已經準備好逮捕令,但相信劉忠田目前正在中國,而美國和中國之間並沒有引渡協議。

劉忠田一度是中國首富,創立遼寧忠旺集團,是中國大型民企,從事鋁材加工。

中國忠旺在2009年在香港上市,劉忠田在2017年辭任中國忠旺主席職位,根據福布斯雜誌,劉忠田和家人財富總值32億美元。

