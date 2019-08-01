聯邦大陪審團起訴中國富豪劉忠田 涉串謀走私鋁材進美國

【KTSF 江良慧報導】

加州一個聯邦大陪審團起訴中國富豪劉忠田，以及由他創辦在香港上市的中國中旺鋁業和其他被告，串謀走私鋁材進入美國，和瞞稅接近20億美元等總共24項控罪。

檢控官指有關計劃始於2008年，最終涉及瞞騙美國商務部在2011年對中國進口的若干鋁擠壓產品徵收的關稅。

起訴書指，與劉忠田有關的公司，經洛杉磯地區的港口進口一些經過簡單焊接的鋁擠壓產品，令他們看來不像在徵收反傾銷及補貼稅範圍內的鋁製品，逃避高達4倍的稅款。

控方指劉忠田之後把鋁產品囤積在南加州4個倉庫，再和他的黨羽策劃對由劉忠田所控制公司的虛假銷售，藉此誇大中國忠旺的財務狀況，以增加公司價值。

根據起訴書，被稱為大老闆和劉叔的劉忠田也涉嫌大規模洗錢，使用空殼公司轉賬至中國忠旺，劉忠田和其他被告面對的最高刑罰是監禁465年。

美國當局已經準備好逮捕令，但相信劉忠田目前正在中國，而美國和中國之間並沒有引渡協議。

劉忠田一度是中國首富，創立遼寧忠旺集團，是中國大型民企，從事鋁材加工。

中國忠旺在2009年在香港上市，劉忠田在2017年辭任中國忠旺主席職位，根據福布斯雜誌，劉忠田和家人財富總值32億美元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。