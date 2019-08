舊金山日落區租客數月沒交租 法庭判華裔房東勝訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區一個房東和租客起爭執,導致租客幾個月沒有交租,小額索賠法庭週三裁定房東勝訴。

54嵗的石煒強在日落區Santiago街一個房子住了超過30年,去年在超市工作,認識一位同事Mandy,知道Mandy是廣州來的新移民,和其他家人共住的地方太小,石煒強就將家中的姻親單位租給Mandy一家三口。

Mandy住了一年,投訴房東沒有經過許可進入單位,也沒有修理廁所抽風機,於是從今年3月開始沒有交房租。

在經過一番爭端之後,Mandy聲稱,將5,900元的現金支票和相關文件貼在房東門上,但是房東石煒強表示沒有收到,而這筆錢也持續留在Mandy的銀行戶口中。

石煒強說:”你租房子你應該還租金,如果你覺得不對的話,你可以到另一個法庭告我,不是在這個法庭裡面。”

Mandy表示,房東不收租金,是要趕他們走,於是向房東要搬遷費,房東表示並沒有逼遷的意思,這樣一來,石煒強就到小額索賠法庭申訴。

經過幾次出庭後,法官週四裁定Mandy必須繳付租金和相關水電費,總額8,126元。

Mandy表示,會給房東這筆錢。

Mandy說:”這個租金我們會給他,因為我們住人家的房子,我們要交租,合不合法是下一步。”

房東則表示,將研究將姻親單位合法化的相關事項。

