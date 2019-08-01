舊金山日落區租客數月沒交租 法庭判華裔房東勝訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山日落區一個房東和租客起爭執，導致租客幾個月沒有交租，小額索賠法庭週三裁定房東勝訴。

54嵗的石煒強在日落區Santiago街一個房子住了超過30年，去年在超市工作，認識一位同事Mandy，知道Mandy是廣州來的新移民，和其他家人共住的地方太小，石煒強就將家中的姻親單位租給Mandy一家三口。

Mandy住了一年，投訴房東沒有經過許可進入單位，也沒有修理廁所抽風機，於是從今年3月開始沒有交房租。

在經過一番爭端之後，Mandy聲稱，將5,900元的現金支票和相關文件貼在房東門上，但是房東石煒強表示沒有收到，而這筆錢也持續留在Mandy的銀行戶口中。

石煒強說：”你租房子你應該還租金，如果你覺得不對的話，你可以到另一個法庭告我，不是在這個法庭裡面。”

Mandy表示，房東不收租金，是要趕他們走，於是向房東要搬遷費，房東表示並沒有逼遷的意思，這樣一來，石煒強就到小額索賠法庭申訴。

經過幾次出庭後，法官週四裁定Mandy必須繳付租金和相關水電費，總額8,126元。

Mandy表示，會給房東這筆錢。

Mandy說：”這個租金我們會給他，因為我們住人家的房子，我們要交租，合不合法是下一步。”

房東則表示，將研究將姻親單位合法化的相關事項。

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