肯塔基州天然氣管凌晨爆炸 一死3傷

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州週四凌晨發生天然氣喉管爆炸,造成一死3傷,爆炸威力極度強大,連監測天氣的雷達也探測到。

在肯塔基爆炸現場,可以看到沖天大火,事發在週四凌晨1時左右,有人以為是飛機失事。

居住在附近的Christine Oaks說:”我們房子在震動,之後有巨響,你能感到大火灼熱和看到火光。”

一個從家中逃跑的女人說,大火的灼熱燒傷她皮膚和頭髮。

Jodi Kelter說:”我們在奔跑然後我後面,大火的灼熱灼傷我頭髮。”

當局表示,是一條直徑30吋的天然氣輸送管爆裂引致。

距離發生爆炸的Lincoln縣約一小時車程的Lexington市,也有人表示看到火光,大火燒熔汽車、瀝青和鐵路路軌,和導致一個58歲女人死亡。

不過警方表示,沒有更多傷亡已經是萬幸。

肯塔基州州警Robert Purdy說:”有些房屋完全燒毀,你可以想像在凌晨一時,大部分人都在家中沉睡,所以這有可能是更糟糕很多,這裡寸草不生,一個較早前在現場的人說,這裡看來像火星一樣。”

