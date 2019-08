移民崎嶇之路：移民權益若受侵害有哪些保護措施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島Daly City警方今年5月份截停車輛時逮捕一名無證人士,並將他移交給移民邊境執法局(ICE)的案件,近期引發高度爭議,由於加州有庇護法律,民眾面對地方執法人員時有哪些保護?本集的”移民崎嶇之路”,由資深移民律師為您講解。

加州在2017年底通過SB54加州價值法,也就是俗稱的庇護法,並在2018年年初開始實施。

根據庇護法,州和地方的執法機構不得運用金錢或人力,來調查、質疑或逮捕涉及違反移民法的人士,在多數情況下,不得與移民執法人員合作,但是州法不得凌駕於聯邦法律,因此庇護法並不能阻止聯邦採取行動掃蕩非法移民。

亞洲法律聯會本週一對於Daly City市政府提出行政投訴,抗議5月發生的一起受到高度爭議的案件,一名無證人士開車時遭警方截停,在被問到移民身分後,因為被查出遭ICE開出民事移民逮捕令,因而被Daly City警方逮捕,並移交給ICE。

Daly City市警局事發後飽受抨擊,長期關注移民權益問題的資深移民律師陳艷芬表示,從這起案件可以看到許多法律上的問題。

陳艷芬說:”地方執法者不該問移民身分,本案已違反這一點,你也不該因為移民理由抓人,本案也有抓人,你不該致電ICE通報個案,這裡也發生了,你不應該將個人移交給ICE,這裡卻也發生了。”

移民律師指出,加州居民除了受到加州庇護法保護,在憲法的保護下,沒有正當理由,執法者不能隨意逮捕人民。

陳艷芬說:”因為他們逮捕他是基於,民事移民逮捕令,這並非由法官所簽署,而是由ICE人員簽署的,按憲法他們無此權力拘捕他。”

律師進一步解釋,憲法第四修正案的規定。

陳艷芬說:”因為在憲法第四修正案之下,有一個規定稱為相當的理由,就是要拘人必須要好的理由。”

律師建議,自己權益遭到侵害時,可以透過行政補正或是法律訴訟來討回公道。

陳艷芬說:”補救包括金錢損失(補償)、要求取得U簽証證明,因為他遭警方錯誤拘留,這是取得U簽證的要件之一。”

由於加州庇護法保護的是所有加州居民,不分移民身分,了解更多法律常識,對於維護自身權益將更有保障。

