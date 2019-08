香港警方拘陳浩天等8人 涉藏攻擊性武器

【i-CABLE】

香港警方週四晚上搜查火炭一個工廈單位,拘捕7男一女,包括前香港民族黨召集人陳浩天,涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥,逾百名市民先後到沙田及馬鞍山警署聲援被捕人士。

陳浩天和一名女子被鎖上手扣,凌晨一時由多名探員押上警車,有市民到場聲援,大批防暴警察在旁拉起防線。警方在工廈單位另外又帶走6名男子。

週四晚十時多,警方到火岸喜利佳工業大廈一個單位搜查,消息指警方破門進入一個單位後,檢走頭盔等物資,探員在現場翻看閉路電視片段。

逾百人到沙田警署聲援被帶走的人,警署落閘,多名軍裝警員戴頭盔、持盾在閘內戒備,有警員嘗試與閘外的人對話,期間有警員用手機拍攝,又多次用強光照向市民,聚集的人亦用電筒照過去。

他們之後用不同雜物堵塞警署多個入口,用鐵枝撞開閉路電視鏡頭,拋向閘內,又向警署擲雞蛋,有律師到場要求入警署。之後有消息傳出,被捕的人被帶到馬鞍山警署,逾百人轉到馬鞍山聚集,警署要再次拉閘。

逾百名市民凌晨仍然聚集在馬鞍山警署,包圍前後門,部份人在前門敲打鐵閘,要求警方釋放被捕人士,之後有人將鐵閘拉起,警署內多名軍裝警員到玻璃門前戒備,示威者用索帶綁起鐵馬擋住門口。

較早前有律師進入警署,指已經接觸8位被捕人士,正提供協助。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。