香港警方拘陳浩天等8人 涉藏攻擊性武器

【i-CABLE】

香港警方週四晚上搜查火炭一個工廈單位，拘捕7男一女，包括前香港民族黨召集人陳浩天，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥，逾百名市民先後到沙田及馬鞍山警署聲援被捕人士。

陳浩天和一名女子被鎖上手扣，凌晨一時由多名探員押上警車，有市民到場聲援，大批防暴警察在旁拉起防線。警方在工廈單位另外又帶走6名男子。

週四晚十時多，警方到火岸喜利佳工業大廈一個單位搜查，消息指警方破門進入一個單位後，檢走頭盔等物資，探員在現場翻看閉路電視片段。

逾百人到沙田警署聲援被帶走的人，警署落閘，多名軍裝警員戴頭盔、持盾在閘內戒備，有警員嘗試與閘外的人對話，期間有警員用手機拍攝，又多次用強光照向市民，聚集的人亦用電筒照過去。

他們之後用不同雜物堵塞警署多個入口，用鐵枝撞開閉路電視鏡頭，拋向閘內，又向警署擲雞蛋，有律師到場要求入警署。之後有消息傳出，被捕的人被帶到馬鞍山警署，逾百人轉到馬鞍山聚集，警署要再次拉閘。

逾百名市民凌晨仍然聚集在馬鞍山警署，包圍前後門，部份人在前門敲打鐵閘，要求警方釋放被捕人士，之後有人將鐵閘拉起，警署內多名軍裝警員到玻璃門前戒備，示威者用索帶綁起鐵馬擋住門口。

較早前有律師進入警署，指已經接觸8位被捕人士，正提供協助。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。