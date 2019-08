【i-CABLE】

香港立法會議員朱凱廸指收到訊息,有元朗黑社會份子打算威脅他的人身安全,將會報警。

朱凱廸指7月25日,一位在元朗區”有身份的鄉村人士”通風報訊,指收到江湖朋友消息,元朗有黑社會份子準備找一名身患絕症的人暗殺朱凱廸、酬勞以萬元計,朱凱廸其後與這位”有身份鄉村人士”見過面確認。

到7月30日,朱凱廸向一位政府消息人士打聽是否有人要對他不利,該人士指屯門那邊曾傳出消息,但被人制止了。

朱凱廸感到人身安全受威脅,會到警署報案,要求警方向相關人士問話,預防可能出現的襲擊。

