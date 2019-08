【i-CABLE】

香港少年冰球隊週三在河北承德市與深圳少年冰球隊比賽期間,因港隊在最後一局以11比2領先,5名港隊成員被7名內地隊員圍毆。

港隊教練在社交網發佈有關片段,顯示多名穿白衣的港隊成員被紅衣球員毆打,教練指深圳球員因為落後而失去理智。

香港冰球協會表示,比賽確有不愉快事件發生,並指中國冰球協會事後取消了深圳隊的3名犯規球員一年的參賽資格,更保證以後不會再有同類事件發生。

