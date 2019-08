聯儲局決定減息4分之1厘 逾十年來首次（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後,週三決定減息4分之1厘,同時提早兩個月停止縮減資產負債表。

正如廣泛預料,聯儲局開完兩天會議後,週三決定減息4分之1厘,聯邦短期基金利率跌至2厘至2.25厘之間,這項利率影響眾多的消費者與商業貸款。

今次減息是基於全球經濟發展前景和沒有通脹壓力,但聯儲局表示,目前美國的經濟增長溫和,和勞工市場強勁,但決定放寬貨幣政策。

今次是自從2008年金融海嘯以來首次減息,聯儲局是希望透過減息,為經濟增添動力,以便更好面對更加不穩定的全球經濟環境。

也有分析指出,美國經濟已持續擴張十年,減息是為經濟可能放緩而做準備。

聯儲局在去年底加息後,曾表示今年很可能會再加息,引來股市下跌。

特朗普更指責聯儲局此舉收緊信貸,危害經濟,有消息指,特朗普甚至有意將他任命的聯儲局主席包維爾炒魷。

包維爾雖然堅持聯儲局的獨立運作,但是也在年初已表示,會以耐心對待利率變化,這個觀點被解讀為今年內不會再加息,而現在更加決定減息4分之厘。

至於未來是否會再減息,包維爾在會後的記者會上就指出,今次減息只屬短暫性的調整,並不擔保日後會繼續減息,仍然要參考當前的經濟數據,才決定是否以貨幣政策支撐經濟繼續擴張,這有別於過往啟動的減息週期。

聯儲局又決定週四開始停止縮減資產負債表,即是提早兩個月結束”量化緊縮”政策,經濟專家認為,這個意味著聯儲局即將開始在公開市場購買債券,來穩定金融市場。

