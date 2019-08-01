聯儲局決定減息4分之1厘 逾十年來首次（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後，週三決定減息4分之1厘，同時提早兩個月停止縮減資產負債表。

正如廣泛預料，聯儲局開完兩天會議後，週三決定減息4分之1厘，聯邦短期基金利率跌至2厘至2.25厘之間，這項利率影響眾多的消費者與商業貸款。

今次減息是基於全球經濟發展前景和沒有通脹壓力，但聯儲局表示，目前美國的經濟增長溫和，和勞工市場強勁，但決定放寬貨幣政策。

今次是自從2008年金融海嘯以來首次減息，聯儲局是希望透過減息，為經濟增添動力，以便更好面對更加不穩定的全球經濟環境。

也有分析指出，美國經濟已持續擴張十年，減息是為經濟可能放緩而做準備。

聯儲局在去年底加息後，曾表示今年很可能會再加息，引來股市下跌。

特朗普更指責聯儲局此舉收緊信貸，危害經濟，有消息指，特朗普甚至有意將他任命的聯儲局主席包維爾炒魷。

包維爾雖然堅持聯儲局的獨立運作，但是也在年初已表示，會以耐心對待利率變化，這個觀點被解讀為今年內不會再加息，而現在更加決定減息4分之厘。

至於未來是否會再減息，包維爾在會後的記者會上就指出，今次減息只屬短暫性的調整，並不擔保日後會繼續減息，仍然要參考當前的經濟數據，才決定是否以貨幣政策支撐經濟繼續擴張，這有別於過往啟動的減息週期。

聯儲局又決定週四開始停止縮減資產負債表，即是提早兩個月結束”量化緊縮”政策，經濟專家認為，這個意味著聯儲局即將開始在公開市場購買債券，來穩定金融市場。

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