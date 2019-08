民主黨總統初選辯論 拜登成其他參選者攻擊對象

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統初選第二輪電視辯論週三晚繼續在密歇根州底特律市舉行,週二晚也有十名參選人出席,當中民調大幅領先的前副總統拜登,不出意料地成為其他參選者攻擊的對象,另外加州聯邦參議員賀錦麗、紐約市長白思豪,還有華裔商人楊安澤也備受矚目。

在週二晚討論的眾多議題中,醫療保險和移民問題的爭論最為激烈,儘管大部分參選人都集中攻擊拜登,但拜登也是火力全開還擊,他率先表示,這晚參加辯論的參選人,代表了美國精神,因為有一半是白人,另一半是其他族裔。

拜登說:”總統先生(特朗普),這才是美國,我們之所以強大和偉大,是因為多元化。”

不過當主持人提問拜登有關奧巴馬總統任期內的移民政策時,拜登不僅回答含糊,還遭到了現場觀眾的起哄。

主持人Don Lemon說:”在奧巴馬任期的前2年,有將近80萬移民被遣返,這遠超特朗普任期的前2年,如果你當上總統,會有更多的移民被遣返嗎?”

拜登說:”第一,完全不會,第二 落在總統辦公桌上的只有蝗蟲,我發現Julian Castro,(時任住屋)部長參與多次會議,我從未聽他說過這些。”

拜登之後發言表示,他認為無證人士經美墨邊境偷渡來美是違法行為,並且應該把他們遣返。

在有關醫療保險議題的辯論環節,賀錦麗犀利炮轟拜登。

賀錦麗說:”不幸的是,副總統拜登,你說錯了,身為參選總統的民主黨人,你的健保計劃不涵蓋所有人,這是毋庸置疑的。”

賀錦麗與新澤西聯邦參議員Cory Booker,最近在其它場合猛批拜登過去在刑事司法和種族問題上的言論,並以此來吸引更多非洲裔的支持者,不過目前拜登的民意支持度仍然領先。

另外,民調落後的紐約市長白思豪也加入攻擊拜登,來提升自己的關注度。

白思豪說:”拜登告訴那些富有的捐款人,如果他當上總統,一切不會有大變化,賀錦麗也說她不會改變社會格局,但是我會。”

在氣候變化議題上,華裔企業家楊安澤認為,要補救為時已晚,遲了十年,地球暖化,現在要將人遷到高地,其他候選人都認為,現在必須採取行動,而且氣候變化不是單一問題。

